Pele Saudável, Pet Feliz: Cuidados Essenciais na Primavera

Com a chegada da primavera, florescem também os desafios para a pele dos nossos pets. O aumento da umidade, o contato com gramados, a proliferação de insetos e o pólen no ar podem desencadear reações alérgicas e dermatites, especialmente em animais mais sensíveis. É nessa época que muitos tutores percebem o pet coçando mais, lambendo as patas ou apresentando vermelhidão.

A pele funciona como uma importante barreira de defesa. Quando está comprometida, o animal fica mais suscetível a infecções e desconfortos. Coceiras persistentes, casquinhas, queda de pelos ou feridas devem ser levadas a sério. Raças como Shih Tzu, Bulldog, Lhasa Apso e Golden Retriever estão entre as que mais sofrem com alterações de pele.

Um dos principais cuidados nessa estação é evitar banhos excessivos e o uso de produtos inadequados. Shampoos com muitos perfumes ou muito detergentes podem ressecar a pele e piorar o quadro. O ideal é utilizar produtos específicos para pets, com pH equilibrado, e respeitar um intervalo seguro entre os banhos.

A escovação diária ou frequente é uma aliada poderosa. Além de remover sujeiras e pelos mortos, ela estimula a circulação da pele e ajuda a perceber lesões logo no início. Ficar atento ao ambiente também é importante: gramas altas, acúmulo de folhas e áreas úmidas favorecem o aparecimento de fungos, pulgas e carrapatos, que também causam coceiras e alergias. Manter o antiparasitário é muito importante, seja comprimido, coleira ou mesmo os naturais, vão evitar que os parasitas subam no animal.

A alimentação influencia diretamente na saúde da pele e do pelo. Dietas desequilibradas, falta de ácidos graxos essenciais ou alergias alimentares podem se manifestar de forma dermatológica. Por isso, ajustes nutricionais e suplementações, quando bem orientados, fazem toda a diferença.

Manter a pele e o pelo do seu pet saudáveis na primavera exige atenção constante. No Clube Buddy, esse acompanhamento contínuo já faz parte da rotina dos pets, garantindo que pequenos sinais de alergias ou dermatites sejam identificados antes que se tornem problemas maiores. Esse olhar atento traz segurança para o tutor e conforto para o animal.

Caro leitor, com orientação correta e suporte profissional, é possível passar por essa estação de forma tranquila e cheia de bem-estar. Conte conosco para oferecer esse cuidado preventivo e viva uma primavera mais feliz e saudável ao lado do seu pet amado.

Dra Cinthia Murias

Médica Veterinária CRMV 27.622/SP

