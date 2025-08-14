Perigos Escondidos: Sua Casa é Segura para o Pet?

Quando pensamos em proteger nossos pets, muitas vezes imaginamos apenas os perigos que existem fora de casa. No entanto, dentro do lar também há diversos riscos que, se não forem percebidos a tempo, podem comprometer a saúde e o bem-estar dos animais. Por isso, é essencial que os tutores estejam atentos e adaptem o ambiente para garantir a segurança dos companheiros de quatro patas.

Alguns dos principais perigos estão na cozinha. Alimentos como chocolate, uvas, cebola e alho, por exemplo, são extremamente tóxicos para cães e gatos. Um simples pedaço de bolo ou um restinho de comida deixado no chão pode causar intoxicações sérias. Produtos de limpeza, guardados em armários baixos ou deixados no chão, também representam um risco de envenenamento. Além disso, sacos plásticos e embalagens com cheiro de comida podem ser ingeridos acidentalmente, provocando obstruções intestinais.

Na sala e nos quartos, os perigos não são menores. Fios elétricos expostos ou carregadores deixados conectados na tomada sem o celular (especialmente em tomadas baixas) podem despertar a curiosidade dos animais, que mordem por brincadeira ou ansiedade. Isso representa um sério risco de choque elétrico. Objetos pequenos que podem ser engolidos e móveis altos com risco de queda também exigem atenção. Gatos, por exemplo, adoram escalar e explorar locais altos, o que pode ser perigoso se não houver proteção em janelas e sacadas. Já os cães, especialmente filhotes, podem mastigar tudo o que estiver ao alcance.

As áreas externas, como quintais e jardins, exigem atenção especial. Algumas plantas ornamentais populares são tóxicas para os pets, como comigo-ninguém-pode, lírio e antúrio. Além disso, pesticidas, venenos para ratos e até mesmo brinquedos deixados ao relento podem ser fontes de acidentes. Portões mal fechados e cercas com frestas também aumentam o risco de fuga.

Piscinas também representam um perigo considerável para os pets, especialmente os de pequeno porte, filhotes e idosos. Mesmo animais que sabem nadar podem se cansar rapidamente ou não conseguir sair da água, principalmente se as bordas forem altas ou escorregadias. Por isso, é essencial que as piscinas estejam sempre cobertas ou cercadas com grades de proteção, quando não estiverem sendo utilizadas. Em caso de não ser coberta ou cercada, as rampas e treinamento são uma boa alternativa.

Outro ponto de atenção, caro leitor, está nos medicamentos de uso humano, que devem ser mantidos fora do alcance dos animais. Muitos tutores, na tentativa de aliviar a dor ou o desconforto do pet, acabam oferecendo remédios por conta própria, o que pode ser extremamente perigoso. Apenas um profissional veterinário está habilitado a indicar o que é seguro para cada caso.

A melhor forma de garantir um ambiente seguro é observar o comportamento do animal, identificar pontos de risco e adaptar o espaço conforme necessário. Para isso, o acompanhamento contínuo com um veterinário de confiança faz toda a diferença. No Buddy – Clube de Saúde para Pets, além do acompanhamento de saúde, os tutores recebem uma plaquinha com QR Code de localização, garantindo mais tranquilidade em caso de fuga ou perda. Afinal, prevenir é sempre o melhor caminho quando se trata do bem-estar do seu pet amado.

Dra Cinthia Murias

Médica Veterinária CRMV 27.622/SP

Buddy Clube de Saúde para Pets Instagram: @planobuddy www.buddyvetclub.com

(19) 99655-4114