Pets e ansiedade no calor: quando as altas temperaturas afetam o comportamento

Com a chegada dos dias mais quentes, não são apenas os humanos que sofrem com o desconforto térmico, os pets também sentem os efeitos do calor intenso. E mais do que isso: o calor pode impactar o comportamento dos nossos companheiros de forma significativa.

Nesta matéria especial, escrita em conjunto com a Dra. Cristina Rennó, Médica Veterinária especializada em comportamento animal, abordamos como o calor altera o estado emocional dos animais de forma mais sutil do que se imagina. Ao contrário do que muitos pensam, a maioria dos pets não fica mais agitada, na verdade, eles tendem a ficar prostrados, apáticos e desanimados.

Essa resposta é uma forma de autoproteção. O organismo dos cães e gatos trabalha muito para manter a temperatura corporal estável, e qualquer esforço extra pode representar desconforto. Portanto, quando eles se recolhem ou dormem mais, estão, na verdade, tentando se preservar.

Para ajudar seu pet a atravessar essa fase com bem-estar, o ambiente precisa estar adequado: ventilado, com sombra, água limpa e fresca à vontade, e sem exposição ao sol forte. Passeios só nos horários mais frescos do dia e, se possível, manter o chão úmido ou com tapetes refrigerantes. Evite brinquedos que exigem muito esforço físico, opte por enriquecimento ambiental tranquilo, como brinquedos recheáveis geladinhos ou ainda umificador com cheiros calmantes.

Atenção redobrada com cães braquicefálicos (como bulldogs, pugs e shih-tzus), idosos ou com sobrepeso, que têm maior dificuldade para se resfriar. Sinais como respiração ofegante constante, língua muito vermelha, desânimo extremo ou recusa alimentar devem acender o alerta.

No Clube Buddy, oferecemos acompanhamento contínuo para garantir que esses sinais sejam observados a tempo, antes de virarem problema. A saúde emocional dos pets também importa, e contar com orientação profissional especializada como da Dra Cristina faz toda a diferença.

Se você percebeu mudanças no comportamento do seu pet com a chegada do calor, fale com a Vet de Confiança do Buddy. Cuidar bem é entender o que o pet sente, mesmo sem palavras.

