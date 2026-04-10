Pizza artesanal como experiência gastronômica em eventos e oportunidade de negócios

Foto: Amauri da Rocha se tornou um dos franqueados da Soul 540, comandada por Rogério Gomes

Soul 540 transforma eventos em experiências gastronômicas e expande seu modelo por meio de franquias

Nos últimos anos, os buffets temáticos e especializados ganharam força no mercado de eventos. A preferência por serviços que unem comodidade, praticidade e alta qualidade reflete um público mais exigente, que busca transformar celebrações em experiências memoráveis. Empresas que oferecem gastronomia diferenciada, como o buffet de pizzas artesanais, têm se destacado nesse cenário, justamente por entregar mais do que alimento: entregam momentos.

A Soul 540 Pizzas Eventos surge nesse contexto como referência em pizzas artesanais preparadas na hora. A massa, de longa fermentação em baixa temperatura por 48 horas, resulta em pizzas leves, finas e frescas, abertas e forneadas no próprio evento por pizzaiolos. Essa técnica garante sabor autêntico e textura incomparável, atendendo ao paladar sofisticado de um público que valoriza qualidade e exclusividade.

À frente da marca está Rogério Gomes, fundador e pizzaiolo apaixonado. Empreendedor, o professor universitário Rogério transformou sua paixão em negócio, criando uma proposta que une tradição e inovação. Seu objetivo é oferecer não apenas pizzas, mas uma experiência gastronômica completa, capaz de marcar momentos especiais e aproximar pessoas.

Além das pizzas, a Soul 540 aposta em iniciativas como a Oficina Kids, na qual crianças participam ativamente do preparo de suas próprias pizzas, sempre com segurança e acompanhamento da equipe. Essa interação reforça o caráter de experiência e torna os eventos ainda mais memoráveis.

O crescimento desse tipo de serviço acompanha uma tendência global: consumidores estão mais atentos à qualidade dos alimentos, à personalização e à praticidade. Segundo especialistas do setor de eventos, buffets temáticos e gastronômicos têm sido cada vez mais requisitados justamente por atenderem a essas demandas.

Combinando técnica, paixão e atendimento diferenciado, a Soul 540 Pizzas Eventos se posiciona como uma marca que traduz em cada fatia o que há de mais importante em uma celebração: sabor, convivência e memória.

“A pizza é muito mais do que alimento. É encontro, é memória, é celebração. Quando abrimos a massa e levamos ao forno, estamos oferecendo uma experiência que une tradição e afeto. Meu propósito sempre foi transformar momentos simples em ocasiões inesquecíveis, e é isso que buscamos em cada evento da Soul 540”, comenta Rogério Gomes, fundador da Soul 540 Pizzas Eventos.

*INVESTIMENTO EM FRANQUIAS*

Além de oferecer experiências gastronômicas em eventos, a Soul 540 Pizzas Eventos expandiu seu modelo de negócios para o formato de franquias e microfranquias, permitindo que empreendedores levem a marca para novas regiões.

Entre os franqueados está o jornalista Amauri da Rocha, especialista em comunicação estratégica, graduado em marketing e pós-graduado em psicologia transpessoal. Mesmo com sua sólida formação na área de comunicação, Amauri enxergou na Soul 540 uma oportunidade de negócio promissora e hoje é responsável pela operação nas regiões de Jaguariúna, Mogi Mirim e Circuito das Águas Paulista.

“A comunicação sempre foi minha área de atuação, mas percebi que a Soul 540 oferecia algo além de um produto: uma experiência que conecta pessoas. Investir em uma microfranquia foi unir minha paixão por comunicação com a possibilidade de entregar momentos únicos através da gastronomia. É um negócio que fala de convivência, sabor e memória”, afirma Amauri da Rocha, franqueado da Soul 540 Pizzas Eventos.

A Soul 540 Pizzas Eventos representa uma tendência que vai além da gastronomia: traduz o desejo crescente das pessoas por experiências autênticas e memoráveis em seus encontros. Seja no calor de um forno artesanal durante uma festa ou na expansão por meio de franquias, a marca mostra que qualidade e inovação podem caminhar juntas. Ao unir paixão, técnica e visão empreendedora, a Soul 540 se consolida como referência em transformar momentos em celebrações e negócios em oportunidades.