Plantões para atualização do Cartão Cidadão começam neste sábado em Holambra

Atendimentos especiais ocorrem nos dias 13, 20 e 27 de setembro para facilitar a regularização cadastral

A Prefeitura de Holambra inicia neste sábado, dia 13 de setembro, a série de três plantões de atendimento para a atualização obrigatória do Cartão Cidadão — documento que garante acesso a diversos serviços municipais, como saúde, educação e assistência social.

Os atendimentos serão realizados nos dias 13, 20 e 27 de setembro, das 8h às 16h, em quatro pontos da cidade: PSFs Fundão e Palmeiras, Base da Guarda Municipal (bairro Imigrantes) e Salão da Terceira Idade.

Para a atualização presencial, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, certidão de nascimento (para crianças), certidão de casamento ou declaração de união estável (para casais), cartão SUS atualizado e comprovante de endereço recente (emitido nos últimos 3 meses). É obrigatório que todos os integrantes da família estejam presentes no ato da atualização.

Quem preferir, pode optar pelo atendimento on-line, por meio do site www.cartaocidadaoholambra.com.br ou do aplicativo gratuito Cartão Cidadão. Pelo app, basta preencher ou confirmar os dados, anexar fotos dos documentos e uma selfie. Em até 48 horas, o sistema informa se a atualização foi aprovada ou se será necessário comparecer presencialmente.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com o Departamento de Promoção Social pelo telefone (19) 3802-8090 ou presencialmente, na Rua Solidagos, 99 – Morada das Flores.