PM de Artur Nogueira prende homem em flagrante por furto de bicicleta

Ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (9) após denúncia de violação de domicílio no bairro Jardim Planalto

A Polícia Militar de Artur Nogueira prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (9), um homem de 23 anos acusado de furto e violação de domicílio. A ação ocorreu por volta das 15h40, no bairro Jardim Planalto, após a corporação ser acionada via COPOM.

De acordo com a PM, a vítima, uma mulher de 33 anos, relatou que teve sua residência invadida e uma bicicleta subtraída. Imediatamente, equipes da 3ª Companhia do 19º BPM/I iniciaram patrulhamento na região, quando conseguiram localizar o suspeito em via pública, ainda de posse do objeto furtado.

O homem foi abordado e conduzido à Delegacia de Polícia de Artur Nogueira, onde permaneceu preso. A bicicleta foi restituída à proprietária.