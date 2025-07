PM de Artur Nogueira prende homem em flagrante por receptação e adulteração de veículo

Veículo com queixa de furto circulava com sinais identificadores adulterados; ação contou com apoio da GCM e sistema de monitoramento Muralha Digital

Na manhã desta quinta-feira, 17 de julho, a Polícia Militar de Artur Nogueira, com apoio da Guarda Civil Municipal, realizou a prisão em flagrante de um homem por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A ação ocorreu por volta das 11h08, na Rua Rui Barbosa.

A ocorrência teve início quando a equipe Charlie, em patrulhamento com a viatura I-19308 composta pelo Cb PM Gregory e Sd PM Izidoro, recebeu alerta do sistema de monitoramento da GCM sobre um Volkswagen Fox branco que havia entrado na cidade e apresentava sinais de clonagem — o veículo aparecia com registros simultâneos em Piracicaba e Santo André.

Com o apoio das viaturas I-19341 (Sd PM Lailton e Sd PM Pratti), 03 CANIL (GCM Renzo) e 08 (GCM Fabio e GCM Carla), o veículo foi localizado e abordado. No momento da abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, identificado como F., de 44 anos, motorista.

Contudo, após análise via Muralha Digital, constatou-se que o carro apresentava múltiplas passagens recentes por Santo André, cidade na qual o condutor alegou nunca ter estado. Durante inspeção técnica, os policiais verificaram que o número do motor estava completamente oxidado, impedindo a leitura. Com o uso de um scanner, foi possível identificar o número de chassi original, o qual confirmou, via COPOM, que se tratava de um veículo furtado em São Bernardo do Campo, em 03 de outubro de 2023.

Diante das evidências, o motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Artur Nogueira, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.