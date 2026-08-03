PM localiza homem no trabalho e cumpre mandado por dívida de alimentos em Holambra

Procurado afirmou desconhecer a ordem judicial e alegou ter firmado acordo para quitar o débito

A Polícia Militar cumpriu, na manhã desta segunda-feira (3), um mandado de prisão civil contra um homem por dívida de alimentos, em Holambra.

De posse da ordem judicial, a equipe iniciou diligências no endereço cadastrado do procurado. Após contato com familiares, os policiais foram informados de que ele estaria trabalhando em uma empresa localizada na zona rural do município.

No estabelecimento, a equipe entrou em contato com o setor responsável e o homem compareceu à recepção, onde foi informado sobre a existência do mandado de prisão.

Durante a abordagem, ele afirmou desconhecer a ordem judicial e alegou ter firmado um acordo para a quitação da dívida alimentícia.

Na sequência, os policiais acompanharam o indivíduo até sua residência para que ele pudesse retirar documentos pessoais e comprovantes relacionados ao acordo mencionado.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Holambra, onde foi registrado o boletim de captura de procurado. O homem permaneceu à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

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