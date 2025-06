PM prende homem por roubo a transeunte em Mogi Mirim

Criminoso foi flagrado com celular roubado e confessou o crime; simulacro de arma foi apreendido

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante na noite da última segunda-feira (16), após um roubo a transeunte nas imediações da Avenida 22 de Outubro, em Mogi Mirim. O suspeito, de 46 anos, foi encontrado com o celular da vítima e confessou o crime durante abordagem.

A ação teve início após acionamento via COPOM, com informações sobre o roubo ocorrido minutos antes. A equipe iniciou patrulhamento e notou uma aglomeração de pessoas que se dispersou ao perceber a viatura. Apenas um homem permaneceu no local, sentado na calçada. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele um celular, identificado como o aparelho roubado.

Questionado, o homem confessou a autoria do crime e disse ter agido com um comparsa, que conseguiu fugir. Ainda na abordagem, os policiais entraram em contato com um familiar da vítima por meio de um número de emergência cadastrado no celular. Em seguida, a própria vítima compareceu ao local, reconheceu o aparelho e descreveu o autor como um homem com várias tatuagens – características que coincidiam com o abordado.

Durante as buscas, com apoio de outras viaturas, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo escondido em uma árvore próxima ao local do crime. O objeto foi apreendido e também encaminhado à delegacia.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso, à disposição da Justiça.