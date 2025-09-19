PM prende homem procurado por homicídio durante fiscalização em Pedreira

Suspeito tentou se passar por outra pessoa, mas foi identificado e teve prisão preventiva cumprida

Na tarde desta quinta-feira (18), por volta das 16h, a Polícia Militar de Pedreira prendeu um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio. A captura ocorreu na Avenida Papa João XXIII, no Jardim Corcovado, durante a Operação Impacto Força Total, realizada pelo 26º BPM/I, 2ª Companhia/2º Pelotão.

Segundo a PM, o indivíduo, que usava uniforme de uma empresa de gás, demonstrou nervosismo ao ser abordado enquanto conduzia uma motocicleta Honda com diversas irregularidades, como licenciamento vencido desde 2023, ausência de setas e falhas nos freios.

Ao ser questionado, o homem afirmou se chamar “Diego Cardoso” e disse não portar documentos. No entanto, durante revista, os policiais encontraram na capa de seu celular uma CNH em nome de T.H.J., cuja foto era semelhante ao abordado. Na checagem pelo COPOM, foi confirmado que o documento pertencia a um procurado por homicídio (artigo 121 do Código Penal).

Mesmo negando sua identidade, o suspeito acabou sendo reconhecido por um responsável da empresa de gás, que compareceu à delegacia. Pouco depois, a mãe do homem também confirmou sua verdadeira identidade aos policiais.

Diante da situação, a ocorrência foi apresentada ao delegado titular de Pedreira, Dr. Alexandre Henrique Leme Silva, que deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Artur Nogueira. Além da captura, o indivíduo também foi autuado por falsa identidade (artigo 307 do Código Penal) e permaneceu à disposição da Justiça.