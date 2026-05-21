PM prende suspeito por furto em Mogi Guaçu e apreende drogas em Itapira

Ocorrências distintas foram registradas nesta quarta-feira; em uma delas, objetos furtados foram recuperados e, na outra, cocaína e dinheiro foram apreendidos

A Polícia Militar registrou duas ocorrências distintas nesta quarta-feira (20) nas cidades de Mogi Guaçu e Itapira. As ações resultaram na prisão de um suspeito por furto, na recuperação de produtos subtraídos e na apreensão de drogas e dinheiro.

Em Mogi Guaçu, durante a madrugada, policiais militares receberam informações via COPOM sobre um furto em um estabelecimento comercial no Jardim Novo II. Com as características do suspeito e a direção tomada por ele, as equipes iniciaram patrulhamento pelas imediações.

Durante as buscas, os policiais localizaram o homem em posse dos itens furtados, entre eles uma caixa de som, cigarros, doces e refrigerantes. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o suspeito permaneceu preso. Os bens foram restituídos à vítima.

Já em Itapira, na tarde do mesmo dia, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Assad Alcici quando avistaram um indivíduo saindo de uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, ele dispensou um invólucro no chão e fugiu a pé, invadindo imóveis vizinhos e pulando muros e telhados.

Foi solicitado apoio para a realização de um cerco policial, mas o suspeito não foi localizado. Segundo a Polícia Militar, ele já é conhecido nos meios policiais e seria ligado à gerência do tráfico de drogas no período diurno em um ponto de venda de entorpecentes.

Ao retornar à residência, os policiais localizaram na entrada da garagem o invólucro dispensado, contendo 75 microtubos com cocaína. Durante vistoria preliminar no imóvel, também foi encontrada uma caixa de madeira sobre a cama com R$ 2.015,00 em dinheiro, além de três cartões bancários em nome do suspeito.

Todo o material foi apreendido e a ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária. O caso segue para investigação.

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