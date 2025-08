PM recupera veículo roubado em Mogi Guaçu após suspeita de dublê

Veículo havia sido roubado em Campinas em 2024; motorista foi liberada após verificação e carro será devolvido à seguradora

A Polícia Militar recuperou, na manhã desta quinta-feira, dia 31 de julho, um veículo roubado na cidade de Mogi Guaçu. A ação ocorreu no bairro Villa Ricci, após uma abordagem que teve início com informações fornecidas pelo Sistema Muralha Paulista, ferramenta de monitoramento utilizada para identificar irregularidades em veículos em circulação pelo estado.

Durante a verificação, os policiais notaram que o automóvel havia sido flagrado em um radar na cidade de Diadema apenas 10 minutos antes de ser abordado em Mogi Guaçu. A inconsistência levantou a suspeita de que o carro fosse um “dublê” — veículo com placas clonadas de outro igual, com a intenção de burlar a fiscalização e ocultar origem ilícita.

Com a suspeita confirmada, a equipe procedeu à vistoria dos sinais identificadores do veículo, como chassi e número do motor. Foi então constatado que os dados não correspondiam à placa ostentada, mas sim a um carro da mesma marca e modelo que havia sido roubado em agosto de 2024, em Campinas.

Ao entrarem em contato com a verdadeira proprietária da placa que estava sendo utilizada no dublê, os policiais receberam a confirmação de que ela já havia registrado boletim de ocorrência na cidade de Santo André, após receber sucessivas multas de trânsito de Mogi Mirim — local por onde afirmou nunca ter transitado. A mulher chegou a solicitar perícia em seu veículo original para provar sua autenticidade e denunciar a possível existência de um dublê circulando na região.

Com a confirmação de que o veículo abordado era produto de roubo, ele foi apreendido e será encaminhado à seguradora, uma vez que a vítima já havia recebido o valor do seguro. A mulher que conduzia o carro foi liberada após o registro da ocorrência, que foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil.

A ação destaca a importância da tecnologia e da integração entre os sistemas de segurança pública para combater crimes como o roubo e a adulteração de veículos