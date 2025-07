Polícia Civil estoura “casa bomba” do tráfico na Zona Norte de Mogi Guaçu

Mais de 300 porções de drogas foram apreendidas e um homem acabou preso em flagrante

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Mogi Guaçu prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (10), um homem identificado como Leandro Henrique Umbelino Custódio, acusado de manter uma “casa bomba do tráfico” — como são conhecidos os imóveis usados exclusivamente para o armazenamento, preparo e embalo de drogas antes da distribuição.

Segundo a Polícia Civil, a residência localizada na Zona Norte de Mogi Guaçu funcionava como base para abastecer pontos de venda da região. O local foi descoberto por meio de trabalhos de inteligência e investigação de campo realizados pela equipe da DISE vinculada à Delegacia Seccional de Mogi Guaçu.

Na operação desta quinta-feira, os policiais flagraram Leandro saindo do imóvel e decidiram abordá-lo. Durante a ação, ele confessou que havia drogas no local. Ao entrarem na casa, os investigadores encontraram mais de 300 porções de entorpecentes, de diferentes tipos, totalizando mais de meio quilo de drogas, além de apetrechos utilizados no preparo e embalo do material.

Leandro foi conduzido à sede da DISE, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele permanecerá preso à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil apura se há outros envolvidos no esquema de distribuição.