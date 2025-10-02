Polícia Civil investiga atropelamento de idoso em Itapira; motorista fugiu sem prestar socorro

Um idoso de 77 anos foi atropelado em Itapira no sábado (27), enquanto caminhava. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra o momento em que ele andava pela Rua Professor Feinizio Marchini, na Vila Penha do Rio Peixe, quando foi atingido por um carro branco. A vítima foi lançada para a calçada e ficou imóvel.

Nas imagens, o motorista chega a retornar ao local, dá a ré, observa a cena, mas foge sem prestar socorro. O idoso permanece internado no Hospital Municipal de Itapira.

O motorista foi identificado e deve se apresentar na delegacia de Franca (SP), onde mora.

Ao G1, a sobrinha da vítima relatou que ele costuma por caminhar todos os dias no mesmo trecho: “Ele caminha sete quilômetros por dia, é bem ativo. Como todo mundo que passa por ali, anda no meio-fio porque a calçada tem buracos e fica perigoso. A pessoa teve a audácia de voltar, dar a ré, viu meu tio ali caído, todo ensanguentado, e mesmo assim foi embora”, afirmou.

Imagem Reprodução Vídeo de Segurança