Polícia Civil investiga tentativa de homicídio em bar de Mogi Guaçu

Vítima de 26 anos foi baleada no pescoço e permanece internada na UTI em estado estabilizado

A Polícia Civil de Mogi Guaçu investiga uma tentativa de homicídio registrada na noite do último sábado, 20 de julho, em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Júlio Xavier da Silva, no bairro Parque Cidade Nova.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Delegacia Seccional, a vítima, identificada como Giovani André da Silva, de 26 anos, foi alvejada por um disparo de arma de fogo na região do pescoço. O crime ocorreu dentro de um Beer Shop e o autor ainda não foi identificado.

A vítima foi socorrida com vida e encaminhada ao hospital, onde permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado estabilizado. A perícia técnica esteve no local e recolheu um projétil que ficou alojado em uma geladeira próxima ao local do disparo.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar a autoria e a motivação do crime.