Polícia Civil prende homem em Campinas suspeito de vender vinhos contrabandeados

Foto Polícia Civil

Comerciante anunciava bebidas de luxo pelas redes sociais com preços até 60% mais baixos que o mercado

A Polícia Civil prendeu em Campinas (SP), na manhã desta quinta-feira (21), um homem de 31 anos suspeito de vender vinhos contrabandeados pelas redes sociais. Segundo a 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o comerciante estava sendo investigado há três meses e anunciava rótulos de luxo com valores muito abaixo do mercado – vinhos avaliados em R$ 1,5 mil eram oferecidos por apenas R$ 600.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram 360 garrafas importadas sem documentação fiscal ou recolhimento de impostos, avaliadas em R$ 35 mil. O estoque estava no apartamento do suspeito, no bairro Bonfim.

De acordo com a investigação, o homem usava uma empresa em nome da irmã, administrada por ele, para dar aparência de legalidade ao esquema, mas não possuía loja física. Ele foi detido, teve fiança arbitrada em R$ 3 mil e responderá por crime de descaminho. As bebidas permanecem apreendidas até a conclusão do inquérito.