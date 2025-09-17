Polícia Civil resgata 16 galos vítimas de maus-tratos em rinha clandestina em Artur Nogueira

Fotos Divulgação Polícia Civil

Ação ocorreu nesta quarta-feira (17) após denúncia anônima; aves estavam feridas e mantidas em local inadequado

A Polícia Civil de Artur Nogueira resgatou, na manhã desta quarta-feira (17), 16 galos que estavam sendo mantidos em condições de maus-tratos em uma suposta rinha clandestina. A ação foi desencadeada após o recebimento de uma denúncia anônima indicando a prática criminosa.

Ao chegar ao local informado, os policiais encontraram os animais em um ambiente insalubre, com estrutura improvisada e indícios de lutas anteriores. Os galos apresentavam lesões visíveis, características comuns em rinhas, como ferimentos nas asas e cristas cortadas.

Até o fechamento desta matéria, a ocorrência ainda estava em andamento na delegacia e não havia confirmação oficial sobre a prisão de suspeitos. O caso seguirá sob investigação para apurar a autoria e eventuais conexões com organizações criminosas envolvidas nesse tipo de prática ilegal.

A prática de rinha de galos é considerada crime ambiental no Brasil, conforme a Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/98), e prevê sanções penais e administrativas.