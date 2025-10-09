Polícia descobre fábrica clandestina de uísque e apreende 3 mil garrafas em Campinas

Em uma das ações, um homem foi preso em flagrante no bairro Jardim São Judas Tadeu

Em ações distintas, as polícias Civil e Militar de São Paulo apreenderam mais de 3 mil garrafas com suspeita de falsificação, nesta terça-feira (7), em Campinas. Em uma das ações, um homem foi preso em flagrante após a descoberta de uma fábrica clandestina de uísque.

As ações fazem parte da ação integrada do gabinete de crise que atua no combate a casos de contaminação de bebidas por metanol no estado. Desde a confirmação dos primeiros casos, no mês de setembro, ações de saúde e segurança passaram a ser reforçadas em todo o estado, assim como a comunicação para que a população tenha esclarecimentos sobre os riscos e a real situação.

A fábrica usada para a produção e distribuição de uísques falsificados foi localizada por policiais civis, após uma denúncia que informava o comércio ilícito. No espaço, localizado no bairro Jardim São Judas Tadeu, a equipe abordou o proprietário da residência, de 35 anos, que posteriormente foi detido por falsificação de bebidas.

Ao todo, dois galões de 50 litros foram recolhidos, além de 335 garrafas cheias, prontas para o comércio. As apreensões foram encaminhadas para perícia. O caso foi registrado como falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de bebidas na 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas. O indiciado teve a conversão da prisão para preventiva.

Falsificação descoberta pela PM

No mesmo dia, a Polícia Militar apreendeu cerca de 2,9 mil garrafas de bebidas destiladas com suspeitas de falsificação no bairro Jardim Fernanda.

A descoberta foi feita durante um patrulhamento de rotina. Um suspeito que caminhava pela rua correu para dentro de um imóvel ao ver a viatura policial. Ele pulou um muro aos fundos e conseguiu fugir.

No local, os agentes encontraram os produtos e documentos em nome de dois homens, de 30 e 31 anos, que serão investigados. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial da cidade.

Crime contra as relações de consumo

Em uma terceira ação, a Polícia Civil flagrou o armazenamento irregular de mais de 400 garrafas vazias de bebidas alcoólicas em uma casa, no bairro Chácara Bela Vista.

Durante a vistoria, os agentes encontraram tampas usadas, plásticos retirados dos gargalos e garrafas lavadas em tanques de água. O material foi apreendido e encaminhado à unidade policial, e uma perícia técnica foi realizada.

Após investigações, a polícia encontrou uma ligação com outro caso, registrado em 2023, quando mais de 3,5 mil garrafas foram apreendidas no mesmo endereço e uma pessoa foi presa em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, há indícios de continuidade na prática e o caso segue sendo apurado pelo 12º Distrito Policial de Campinas.

