Polícia encontra estufa com pés de maconha em casa de engenheiro em Campinas

Morador alegou uso medicinal, mas caso foi registrado como tráfico e será investigado pela Polícia Civil

Durante patrulhamento no Jardim Esmeraldina, em Campinas, policiais militares localizaram na tarde da última terça-feira (26) uma estufa com seis pés de maconha no interior de uma residência. O local era mantido por um engenheiro de 39 anos, que admitiu o cultivo.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram alertados por forte odor de maconha vindo de uma das casas da rua. Ao ser abordado, o morador autorizou a entrada dos policiais, que encontraram a estufa com os pés da planta em pleno desenvolvimento, além de porções da droga já preparadas, armazenadas em um micro-ondas e na geladeira.

O homem afirmou que era usuário e produzia óleo a partir da planta para uso próprio e para terceiros, alegando fins medicinais. Ele não possui antecedentes criminais.

Apesar da justificativa, o caso foi registrado como tráfico de drogas e a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local. A investigação segue em andamento, com análise de imagens de segurança e oitiva de vizinhos para verificar se havia ou não comercialização dos entorpecentes.

📎 Fonte: Polícia Militar / Redação O Regional