Polícia Militar apreende celulares e dinheiro após tentativa de furto em Mogi Guaçu

Material foi encontrado em sacolas e mochila nas proximidades de um comércio na área central da cidade

Na madrugada de domingo (14), a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de furto em andamento em um comércio localizado na região central de Mogi Guaçu, no interior paulista.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o estabelecimento trancado e sem sinais aparentes de arrombamento. Nenhum responsável pelo comércio compareceu durante a ação policial.

Durante as buscas nas imediações, a equipe localizou duas sacolas e uma mochila contendo diversos itens possivelmente subtraídos. Entre os materiais apreendidos estavam R$ 2.804,10 em dinheiro, 50 aparelhos celulares, cinco tablets, além de ferramentas e objetos como cordas, três alicates, um serrote, um martelo, uma lanterna, duas chaves de fenda, uma blusa de moletom preta e uma camiseta preta.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde todos os objetos foram apreendidos para investigação. O caso segue sob apuração das autoridades competentes.