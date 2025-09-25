Polícia Militar apreende drogas e prende dois homens em chácara de Mogi Mirim

Ação resultou na apreensão de quase mil frascos de cocaína, celulares e utensílios usados no preparo da droga

Na manhã desta quinta-feira (25), a Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu uma grande quantidade de drogas em uma chácara localizada na Estrada Miguel Martini, em Mogi Mirim. A ação teve início após denúncia de possível roubo em andamento.

No local, os policiais flagraram indivíduos que tentaram fugir ao perceber a chegada da equipe. Dois deles foram detidos após acompanhamento a pé e cerco policial, enquanto outros dois conseguiram escapar pelo Rio Mogi Guaçu.

Durante buscas na propriedade, foram encontrados 942 frascos do tipo eppendorf contendo cocaína, totalizando 76,63 gramas, além de diversos recipientes vazios. Também estavam na chácara utensílios utilizados para o preparo e embalagem da droga, como liquidificador, peneira, conchas, pratos e facas, além de R$ 658,00 em dinheiro.

A PM localizou ainda dois aparelhos celulares – um deles com registro de roubo ocorrido em 2023 – e uma espingarda de pressão. Os detidos confessaram participação no preparo de drogas para um terceiro indivíduo e afirmaram atuar na atividade há cerca de três anos.

A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos no local. Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Mogi Mirim, onde tiveram a prisão em flagrante ratificada pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Eles permanecem à disposição da Justiça