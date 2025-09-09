Polícia Militar apreende duas espingardas e prende irmãos por posse ilegal de arma em Cosmópolis

Ocorrência foi registrada após desentendimento entre vizinhos na zona rural; vítimas relataram ameaças e os autores confessaram a posse das armas

Na tarde desta segunda-feira, 8 de setembro, a Polícia Militar apreendeu duas espingardas e prendeu dois irmãos por posse ilegal de arma de fogo em uma propriedade rural localizada na Rua Vinícius, em Cosmópolis. A ação ocorreu após a corporação ser acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre vizinhos.

Segundo a PM, por volta das 18h15, uma equipe foi enviada ao local após solicitação via COPOM relatando uma situação de ameaça. Ao chegar na propriedade, a vítima — um auxiliar de produção de 39 anos — informou ter sido ameaçada por um dos vizinhos, e relatou que ele estaria armado.

A equipe fez contato com A.S.S., de 64 anos, que confirmou possuir uma espingarda calibre 12 e autorizou os policiais a entrarem em sua residência. O armamento, junto com uma munição intacta, foi entregue voluntariamente.

Durante a abordagem, outro morador, identificado como E.S., de 58 anos, também irmão do primeiro suspeito, foi questionado sobre a existência de mais armas. Inicialmente, ele negou, mas os policiais localizaram uma espingarda calibre 32 e dez munições do mesmo calibre em sua residência.

Diante dos fatos, ambos os homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Cosmópolis, onde permaneceram à disposição da Justiça após o registro do flagrante. As armas e munições foram apreendidas.

A ocorrência foi atendida pela equipe DEJEM I-19341, com apoio da viatura 19314 da Polícia Militar.