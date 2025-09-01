Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Itapira

Homem de 23 anos tentou evitar abordagem policial, mas foi identificado com mandado de prisão por roubo

Na manhã desta segunda-feira (1), a Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento na Avenida Anésio Bazani, em Itapira. O suspeito, de 23 anos, mudou bruscamente de direção ao perceber a presença da viatura, o que motivou a abordagem pela equipe.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, após consulta dos dados via COPOM, foi constatado que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia do município, onde permaneceu à disposição da Justiça.