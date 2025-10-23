Polícia Militar captura procurado por estupro em Pedreira

Homem foi localizado durante patrulhamento no bairro Parque Industrial e tinha mandado de prisão por crime ocorrido em 2022

No final da tarde desta quarta-feira (22), a Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça no bairro Parque Industrial, em Pedreira (SP). A captura ocorreu durante patrulhamento, após os policiais notarem o comportamento suspeito.

Diante da atitude de nervosismo ao perceber a presença da viatura, a equipe policial solicitou autorização ao responsável pela empresa para realizar a abordagem, que foi prontamente concedida. Ao verificarem os documentos do homem, foi constatado, por meio de consulta ao COPOM, que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Cumulativa de Pedreira.

O mandado se refere a um crime de estupro ocorrido em 2022. O indivíduo já havia sido condenado e ainda possuía uma pena restante de mais de dez anos de reclusão em regime fechado.

Após a confirmação, o homem foi conduzido ao Distrito Policial de Pedreira, onde o delegado de plantão ratificou a prisão. O indivíduo permanece à disposição da Justiça.