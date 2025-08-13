Polícia Militar captura três procurados pela Justiça na região em ações distintas

Prisões ocorreram na terça-feira (12) em Mogi Guaçu, Itapira e Jaguariúna, durante patrulhamentos de rotina.

A Polícia Militar realizou, na terça-feira (12), a captura de três indivíduos procurados pela Justiça em ações distintas nos municípios de Mogi Guaçu, Itapira e Jaguariúna.

Em Mogi Guaçu, no Jardim Chaparral, uma equipe de patrulhamento ostensivo avistou um homem que, ao perceber a presença da viatura, tentou entrar rapidamente em uma residência. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas a consulta revelou um mandado de prisão por crime previsto no Artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), com pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias em regime fechado.

Já em Itapira, durante ação voltada à localização de procurados, policiais avistaram J.C.F., que colocava cães para dentro de casa. A verificação apontou mandados de prisão pelos crimes de ameaça, tráfico de drogas e estupro.

Em Jaguariúna, no bairro Roseira de Cima, a PM abordou um homem de 56 anos, já conhecido por furtos, que carregava uma mochila. A pesquisa apontou mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.

Em todos os casos, os detidos foram encaminhados às respectivas delegacias e permaneceram à disposição da Justiça.