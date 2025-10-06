Polícia Militar de Holambra captura procurado e apreende drogas durante patrulhamento

Homem foi detido na SP-107 com mandado de prisão em aberto e pequenas porções de maconha; CNH vencida também foi registrada na ocorrência

Na última sexta-feira (03), equipes da Polícia Militar de Holambra capturaram um homem procurado pela Justiça e apreenderam entorpecentes durante patrulhamento preventivo. A ação foi iniciada após um alerta emitido pelo sistema de monitoramento da cidade, que indicava a presença de um veículo cinza vinculado a um indivíduo com mandado judicial em aberto.

O carro foi localizado na Rodovia SP-107, sentido Artur Nogueira, sendo abordado na altura do acesso à Alameda Maurício de Nassau. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. Entretanto, na busca veicular, os policiais localizaram um estojo contendo três dichavadores e duas porções de substância semelhante à maconha, totalizando 7 gramas. O homem declarou que a droga era para consumo próprio.

A consulta ao sistema confirmou a existência de um mandado de prisão civil expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Diante da constatação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Holambra. A prisão foi realizada sem resistência e não houve necessidade do uso de algemas.

Na delegacia, a autoridade policial determinou o cumprimento do mandado judicial e elaborou dois boletins de ocorrência: um por porte de entorpecentes e outro pela captura do procurado. Os entorpecentes e objetos relacionados foram apreendidos e lacrados de acordo com os procedimentos legais.

Durante a abordagem, os policiais ainda constataram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do indivíduo estava vencida desde 2018, o que resultou em autuação de trânsito. O veículo, em situação regular, foi entregue a um familiar, juntamente com os pertences do detido.

Após os trâmites legais, o homem permaneceu à disposição da Justiça.