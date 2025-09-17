Polícia Militar de Itapira recupera moto roubada e captura procurado pela Justiça

Ocorrências distintas foram registradas nesta quarta-feira (17) e reforçam o trabalho de patrulhamento e inteligência policial no município

Na manhã desta quarta-feira (17), a Polícia Militar de Itapira atuou em duas ocorrências distintas que resultaram na recuperação de uma motocicleta roubada e na prisão de um indivíduo procurado pela Justiça.

O primeiro caso ocorreu por volta das 6h, quando a PM foi informada sobre o roubo de uma motocicleta na Rua Francisco Oliveira Job, nas proximidades de uma empresa local. Com base em levantamentos e informações recebidas, as equipes deslocaram-se até uma chácara suspeita, por volta das 11h. No local, os policiais encontraram a motocicleta escondida, já sem placas e retrovisores.

Após consulta via COPOM, foi confirmado que se tratava do veículo subtraído horas antes. Moradores do imóvel informaram que a moto havia sido deixada por um indivíduo identificado, mas que não se encontrava no local no momento da abordagem. A motocicleta foi devolvida à proprietária, que compareceu à delegacia. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso segue sob investigação para responsabilização dos envolvidos.

Na segunda ação, também durante a manhã, a Polícia Militar deu cumprimento a um mandado de prisão em aberto contra um homem procurado pela Justiça por crimes relacionados ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa), com diversas reincidências.

O indivíduo foi localizado durante patrulhamento de rotina e, após abordagem e confirmação da identidade via COPOM, foi encaminhado ao Distrito Policial Sede de Itapira. Após registro da ocorrência, permaneceu à disposição da Justiça para encaminhamento ao fórum da comarca.

As ações reforçam a atuação da Polícia Militar na cidade, tanto na repressão ao crime quanto na captura de indivíduos em situação de ilegalidade judicial.