Polícia Militar de Mogi Guaçu cumpre dois mandados de prisão em ações distintas

Prisões ocorreram nos bairros Ypê VI e no endereço indicado pela Vara Criminal; capturados foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária

A Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou nesta semana duas ações distintas que resultaram no cumprimento de mandados de prisão, reforçando o combate à criminalidade no município.

A primeira ocorrência aconteceu na noite de quarta-feira, 15 de outubro, durante patrulhamento pelo bairro Ypê VI. Os policiais abordaram dois indivíduos em atitude suspeita. Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal, mas, após consulta ao sistema, foi constatado que um deles possuía mandado de prisão civil em aberto. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde teve a detenção ratificada e permaneceu à disposição da Justiça.

Já na tarde de quinta-feira, 16 de outubro, por volta das 16h40, a equipe da PM deu cumprimento a mandado de prisão criminal expedido pela Vara Criminal de Mogi Guaçu. O procurado, com pendência relacionada ao Artigo 33 da Lei de Drogas, foi localizado no endereço indicado na ordem judicial, com confirmação também por meio do sistema Muralha. Ele foi detido e encaminhado à CPJ, permanecendo preso.

As duas prisões reforçam a efetividade do trabalho da Polícia Militar na busca por indivíduos em débito com a Justiça e na manutenção da ordem pública.