Polícia Militar localiza veículo roubado em Mogi Guaçu com ajuda de rastreamento por AirTag

Vítima foi abordada por dois criminosos e deixada às margens da rodovia; veículo foi encontrado sem danos após diligências em Estiva Gerbi

Na noite desta quarta-feira (17), a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de roubo de veículo em Mogi Guaçu. A vítima informou que o carro havia sido levado por dois criminosos e que estaria em deslocamento pela Rodovia SP-340, sentido ao município de Aguaí.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram a vítima na região de Estiva Gerbi. Segundo seu relato, ela foi abordada por dois homens de estatura mediana, que exigiram dinheiro e transferências bancárias. Após o crime, os suspeitos a abandonaram nas proximidades da rodovia, na direção de Espírito Santo do Pinhal. A vítima conseguiu pedir ajuda em um ponto próximo.

Um dos fatores que contribuíram para a ação policial foi a existência de uma AirTag oculta no interior do veículo, que permitiu acompanhar parcialmente sua movimentação. O sinal indicava a região da praça de pedágio de Estiva Gerbi, embora sem localização exata.

As equipes policiais intensificaram as buscas e encontraram o automóvel parado e atravessado na via, no trecho da SP-340, após o pedágio sentido norte, em direção à área rural. O veículo não apresentava sinais de dano ou presença de ilícitos, e nenhum suspeito foi localizado nas proximidades.

A vítima foi conduzida até a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu para o registro da ocorrência. Um homem com características semelhantes às descritas foi localizado às margens da rodovia e levado para averiguação, mas não foi reconhecido pela vítima.

O veículo foi devolvido ao proprietário, e as investigações prosseguem para identificar e prender os autores do roubo.