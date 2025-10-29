Polícia Militar prende criminoso por tráfico de drogas em Itapira

Homem de 40 anos foi flagrado com 20 pedras de crack no Jardim Magali após denúncia anônima

Na tarde de terça-feira (28), a Polícia Militar prendeu um homem de 40 anos por tráfico de drogas, no bairro Jardim Magali, em Itapira. A ação foi possível após uma denúncia anônima feita por uma moradora, que informou o local e as características do suspeito.

Com base nas informações, a equipe da PM patrulhou a rua indicada e localizou o indivíduo. Ao perceber a presença da viatura, o homem tentou fugir e foi visto arremessando algo ao solo, depois de levar a mão até a boca. Ele foi abordado em seguida. Durante revista pessoal, os policiais encontraram R$ 57,95 no bolso de sua bermuda.

Ao verificarem o que havia sido descartado, os policiais constataram se tratar de 20 pedras de crack. Questionado, o homem confessou que estava no local realizando a venda de entorpecentes e que seu “turno” de tráfico se encerraria às 17h.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o suspeito permaneceu preso e o material foi apreendido. O caso foi enquadrado como tráfico de drogas, conforme a Lei nº 11.343/2006.