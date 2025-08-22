Polícia Militar prende criminoso procurado pela Justiça em Itapira
Homem tinha mandado de prisão por roubo e foi capturado no bairro Santa Cruz
Na noite da última quinta-feira (21), a Polícia Militar de Itapira prendeu um homem procurado pela Justiça por crime de roubo. Os policiais tinham conhecimento do mandado de prisão em aberto contra o indivíduo e, durante deslocamento pelo bairro Santa Cruz, localizaram o suspeito chegando em sua residência.
Após a abordagem, foi realizada consulta criminal que confirmou o mandado expedido, com pena de 4 anos a ser cumprida. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o infrator permaneceu preso e à disposição da Justiça.