Polícia Militar prende dois por tráfico de drogas em Mogi Guaçu

Ação no Jardim Novo II resultou na apreensão de maconha, crack e apetrechos para preparo de entorpecentes nesta segunda-feira (29)

Na noite desta segunda-feira (29), a Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas durante patrulhamento no Jardim Novo II, em Mogi Guaçu. A ação também resultou na apreensão de maconha, crack e materiais usados no preparo de entorpecentes.

Segundo a corporação, os policiais visualizaram dois veículos e um indivíduo em pé, que recebeu uma sacola de um dos ocupantes. Ao perceberem a viatura, os carros tentaram fugir, mas o suspeito que estava a pé foi abordado com uma sacola contendo maconha.

Na sequência, um dos automóveis foi interceptado, ocupado por um casal. Com o homem foram encontrados R$ 107,00 e uma embalagem com 10 porções de maconha. No veículo, havia ainda dois celulares e uma CNH pertencente a outro indivíduo, apontado como gerente do tráfico e que fugiu no segundo carro.

Os policiais realizaram diligências na residência desse suspeito, já conhecido nos meios policiais. No local, a mãe confirmou que o filho era envolvido com o tráfico e indicou seu quarto, onde foram encontrados diversos apetrechos para preparo de drogas, uma balança de precisão, 112 porções de crack e 19 porções de maconha semelhantes às apreendidas anteriormente. O homem não foi localizado.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. Os dois suspeitos permaneceram presos, enquanto a mulher foi liberada para seu responsável legal. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia.