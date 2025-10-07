Polícia Militar prende homem condenado por estupro de vulnerável em Itapira

Condenado a 14 anos de prisão, ele foi localizado em um sítio no bairro Eleutério e tentou fugir para São Paulo

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta terça-feira (7), em Itapira, um homem de 54 anos condenado por estupro de vulnerável. Ele estava com pena de 14 anos de reclusão a cumprir e, segundo informações recebidas pela PM, já se preparava para fugir do município.

A equipe policial se deslocou até um sítio localizado no bairro Eleutério, onde foi recebida por familiares do procurado. Eles indicaram que o homem estava em um dos quartos do imóvel. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas os policiais constataram que ele já estava com uma mochila pronta, contendo roupas e objetos pessoais. O homem confessou que pretendia fugir para a cidade de São Paulo.

Diante da confirmação do mandado de prisão, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itapira, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

A ação demonstra o trabalho contínuo da Polícia Militar no cumprimento de ordens judiciais e na garantia da segurança da população.