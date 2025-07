Polícia Militar prende homem em flagrante durante furto a comércio em Mogi Guaçu

Criminoso foi flagrado por câmeras de segurança e detido dentro do estabelecimento com objetos e dinheiro furtados

Na madrugada desta terça-feira, 29 de julho, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem que invadiu e furtava um estabelecimento comercial em Mogi Guaçu. O criminoso foi flagrado ainda dentro do local, separando os objetos subtraídos.

A ocorrência teve início quando o filho do proprietário compareceu ao Batalhão da PM informando que, por meio das câmeras de segurança, observava um indivíduo encapuzado e vestido de branco dentro do comércio, separando itens em um saco plástico.

Diante da denúncia, a equipe da sala de operações da PM transmitiu as informações via rádio às viaturas em patrulhamento. No local, os policiais foram recebidos pelo proprietário, que autorizou a entrada no imóvel para averiguação.

Durante a vistoria, os policiais localizaram o criminoso escondido próximo a uma bancada. Na busca pessoal, foram encontrados com ele doces nas vestes, uma faca na cintura, além de um monitor e uma pochete contendo R$ 121,00 em dinheiro, com notas de R$ 2, R$ 5 e R$ 10, todos já separados dentro de um saco plástico.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça. Todos os objetos e valores subtraídos foram devolvidos ao proprietário do comércio.

A rápida atuação da Polícia Militar e a integração com o monitoramento por câmeras foram decisivas para o flagrante e para a recuperação dos bens furtados.