Polícia Militar prende homem por agressão à namorada em Mogi Guaçu
Vítima relatou socos, puxões de cabelo e ameaças; agressor foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária
Na noite desta quarta-feira (17), a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica registrada em um apartamento de Mogi Guaçu.
Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, uma mulher que relatou ter sido agredida fisicamente pelo namorado. Conforme seu depoimento, ela foi atingida por diversos socos na cabeça, teve os cabelos puxados, braços arranhados e ainda foi ameaçada caso chamasse a polícia.
O suspeito foi localizado no interior do imóvel e abordado. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas diante dos relatos e da situação, ele recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais lidos e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A vítima foi encaminhada ao UPA Santa Marta para atendimento médico e, em seguida, acompanhou o registro da ocorrência. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante e elaborou boletim por lesão corporal no contexto de violência doméstica.