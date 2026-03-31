Polícia Militar prende homem por descumprimento de medida protetiva em Mogi Guaçu

Suspeito foi localizado no bairro Imóvel Pedregulhal após romper tornozeleira eletrônica e violar ordem judicial

A Polícia Militar prendeu na manhã desta terça-feira, 31 de março, um homem procurado pela Justiça por descumprimento de medida protetiva em Mogi Guaçu.

De acordo com as informações, o indivíduo já havia se envolvido em uma ocorrência de violência doméstica anteriormente, quando foi acusado de incendiar pertences da ex-companheira. Na ocasião, a vítima solicitou medida protetiva, e o agressor passou a cumprir determinações judiciais, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de contato.

No entanto, durante o mês de março, os sistemas de monitoramento identificaram o rompimento do equipamento, além de outras violações das medidas impostas.

Após a expedição do mandado de prisão, informações indicaram que o suspeito havia deixado a capital e se deslocado para o interior. Com base nesses dados, equipes da Polícia Militar intensificaram as buscas.

O homem foi localizado e preso no bairro Imóvel Pedregulhal em menos de duas horas após a ordem judicial, resultado de ação integrada entre os órgãos de segurança no combate à violência contra a mulher.

O caso reforça a importância das medidas protetivas e da atuação das forças de segurança na proteção das vítimas.

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