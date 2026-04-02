Polícia Militar prende homem por estelionato após furto digital em Mogi Guaçu

Crime foi descoberto após vítima relatar transferência indevida; suspeito estaria envolvido em esquema com diversas ocorrências

A Polícia Militar prendeu um homem na madrugada desta quinta-feira, dia 2, por envolvimento em crimes de furto e estelionato em Mogi Guaçu. A ocorrência foi registrada no bairro Ypê I, após a vítima relatar que teve R$ 375,00 retirados de sua conta sem autorização.

Segundo informações, o suspeito teria acessado a conta da vítima e realizado a transferência indevida. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que o caso ia além de um simples furto.

Após consulta aos sistemas de segurança, foi identificado que o indivíduo seria responsável por um esquema de estelionato digital, operando por meio de uma falsa agência. Ainda de acordo com a polícia, há diversos boletins de ocorrência registrados contra o número de telefone utilizado pelo suspeito.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso pelo crime de estelionato.

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