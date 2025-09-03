Polícia Militar prende homem por receptação e adulteração de veículo em Mogi Guaçu

Carro com sinais identificadores alterados era produto de furto e estava sendo negociado por R$ 13 mil no bairro Capela

Na noite de terça-feira (2), a Polícia Militar prendeu um homem por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo no bairro Capela, em Mogi Guaçu. A prisão ocorreu durante patrulhamento da equipe, que identificou um carro com emplacamento suspeito de ser “dublê” e que estaria sendo comercializado por R$ 13 mil.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, a vistoria no veículo revelou diversas irregularidades: ausência da etiqueta destrutível, incompatibilidade entre o QR Code da placa e o emplacamento ostentado, além de adulterações visíveis no número do chassi gravado nos vidros e no compartimento do motor.

A leitura do módulo eletrônico do veículo confirmou que se tratava de um carro furtado, cujo emplacamento original era diferente do utilizado. A equipe entrou em contato com a Polícia Militar de Minas Gerais, onde o veículo com o emplacamento falso estava cadastrado. O verdadeiro proprietário foi localizado e, após o envio de imagens, confirmou que o veículo original permanecia em sua posse.

Diante dos fatos, o infrator foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde permaneceu preso. O veículo foi apreendido e será devolvido ao legítimo dono.