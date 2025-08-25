Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em flagrante em Cosmópolis

Ocorrência foi registrada na noite de domingo (24), no bairro Parque Dona Ester; drogas e dinheiro foram apreendidos dentro de uma residência.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de domingo (24) no município de Cosmópolis, durante patrulhamento da Polícia Militar na Rua Valter Dester, no bairro Parque Dona Ester.

Por volta das 20h50, policiais da equipe Delta, da 3ª Companhia do 19º BPM/I, avistaram um indivíduo trajando bermuda e blusa preta que, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir e entrou rapidamente em uma residência.

Com apoio de outras viaturas, os policiais fizeram contato com o responsável pelo imóvel, que autorizou a entrada da equipe. No quintal da casa, foram encontrados os seguintes entorpecentes:

34 porções, 8 tubos e 1 tablete de maconha

08 eppendorfs de cocaína

04 pedras de crack

01 papelote de cocaína

R$ 118,80 em dinheiro (cédulas e moedas)

Durante a varredura no interior da residência, os policiais localizaram o indivíduo escondido em um dos quartos. Com ele, foram encontrados R$ 200 em cédulas e um tubo contendo maconha. Ao ser questionado, o suspeito confessou estar envolvido com o tráfico de drogas no local.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Cosmópolis, onde teve a prisão ratificada em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Todos os materiais foram apreendidos.

A ocorrência contou com o apoio das equipes:

Vtr I-19310 (Cb PM Alhambra / Cb Calebe)

Vtr I-19314 (Cb PM Slompo / Sd Wilker)