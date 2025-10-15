Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Pedreira

Suspeito foi abordado durante patrulhamento no Jardim São José com porções de maconha, crack e cocaína

Na noite desta terça-feira (14), a Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos por tráfico de drogas no bairro Jardim São José, em Pedreira. A equipe realizava patrulhamento quando avistou um indivíduo em uma bicicleta se dirigindo a uma escola da região.

Ao notar a presença da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi abordado. Durante a revista, os policiais encontraram uma sacola contendo 11 porções de maconha, 26 porções de crack e 43 microtubos de cocaína.

Questionado, o homem afirmou que as substâncias seriam comercializadas e que obtinha renda com a venda dos entorpecentes. Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pedreira, onde permaneceu preso. Todo o material apreendido foi apresentado na unidade policial.