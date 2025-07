Polícia Militar prende homem por violência doméstica em Mogi Guaçu

Vítima apresentava lesões no corpo e relatou histórico de agressões; caso foi registrado no Jardim Santa Terezinha

Na manhã desta quinta-feira, 24 de julho, a Polícia Militar de Mogi Guaçu prendeu um homem acusado de violência doméstica no Jardim Santa Terezinha. A equipe foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o casal em via pública, junto das duas filhas — uma de 5 anos e outra de 1 ano e 8 meses.

Segundo relato do homem à PM, o conflito teria começado após uma discussão sobre a forma de educar as crianças. Ele afirmou que a companheira não aceitou seus argumentos e o agrediu com socos, mesmo enquanto ele segurava a filha mais nova no colo.

A versão da mulher, no entanto, aponta um histórico de agressões físicas e psicológicas. De acordo com ela, o companheiro frequentemente faz distinção entre as filhas — uma enteada e uma biológica — e já teria quebrado outros aparelhos celulares em momentos de raiva. Ainda conforme a vítima, ao tentar gravar as agressões como prova, o agressor tomou o celular de suas mãos, o destruiu e partiu para cima dela com violência.

A mulher apresentava hematomas nas costas e na perna, além de fortes dores no braço. O homem tinha arranhões no rosto. Ambos foram levados para atendimento médico e liberados em seguida.

O caso foi registrado e seguirá sob investigação. A Polícia Militar reforça que casos de violência doméstica devem ser imediatamente denunciados por meio do 190 ou pelos canais oficiais da Delegacia da Mulher.