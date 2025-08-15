Polícia Militar prende homem por violência doméstica em Mogi Guaçu

Agressor foi detido no Jardim Alvorada após ameaçar a vítima e descumprir medida protetiva

Na manhã desta sexta-feira (15), a Polícia Militar prendeu um homem acusado de violência doméstica no Jardim Alvorada, em Mogi Guaçu.

De acordo com a corporação, a vítima relatou que desde a noite anterior enfrentava conflitos com o marido, chegando a acionar a PM e registrar ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher, onde solicitou medida protetiva.

Na manhã de hoje, o homem teria retornado à residência alterado, invadido o quintal, batido na janela e ameaçado a esposa de morte, pessoalmente e por mensagens via aplicativo. Ao chegar ao local, a equipe não encontrou o suspeito, mas iniciou buscas pela região com base nas características e no veículo descrito pela vítima, que monitorava a localização dele em tempo real.

Pouco depois, os policiais foram informados de que o agressor havia voltado à casa. Ele foi localizado e abordado, sem que nada de ilícito fosse encontrado. O caso foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.