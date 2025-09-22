Polícia Militar prende jovem por tráfico de drogas no bairro Nosso Teto, em Itapira

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (22), um homem de 21 anos por tráfico de drogas no bairro Nosso Teto, em Itapira (SP). A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando os policiais notaram um indivíduo entregando algo suspeito a outro homem. Ao avistarem a viatura, os dois tentaram fugir, mas foram rapidamente abordados.

Durante a revista, com o suspeito que realizava a entrega, os policiais encontraram 23 recipientes plásticos contendo crack, R$ 10 em dinheiro nas mãos e outros R$ 100 na cintura, além de um telefone celular. Questionado, ele confessou estar vendendo drogas no local.

Com o segundo indivíduo, os agentes localizaram um dos recipientes com a mesma substância. Ele admitiu ter acabado de comprar a droga pelo valor de R$ 10.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Itapira, onde o jovem de 21 anos permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas. O material ilícito foi apreendido e o caso segue sob investigação.