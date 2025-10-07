Polícia Militar prende procurado da Justiça e flagra motorista embriagado em Mogi Guaçu

Ocorrências distintas foram registradas nesta segunda-feira (6) nos bairros Jardim São Pedro e Jardim Ypê I

A Polícia Militar atendeu a duas ocorrências distintas nesta segunda-feira (6) em Mogi Guaçu, ambas encaminhadas à Central de Polícia Judiciária do município.

No período da tarde, um homem procurado pela Justiça foi localizado durante patrulhamento no bairro Jardim São Pedro. A equipe da PM já tinha conhecimento do mandado de prisão por roubo e, ao abordar o indivíduo, confirmou a pendência judicial após consulta no sistema. Nada de ilícito foi encontrado com ele no momento da abordagem, mas o mandado estava ativo. O homem foi conduzido à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.

Também durante a tarde, policiais militares foram acionados para atender a um acidente de trânsito sem vítimas no Jardim Ypê I. No local, foi constatado que o condutor de um dos veículos apresentava sinais claros de embriaguez, como odor etílico, fala pastosa, olhos vermelhos e dificuldade de equilíbrio. Ele também relatou ter ingerido cachaça e medicamentos, recusando-se a realizar o teste do etilômetro.

O motorista, de 39 anos, não possuía habilitação, e o veículo que dirigia estava com o licenciamento vencido e em mau estado de conservação. O automóvel foi recolhido ao pátio, e foram lavradas as autuações cabíveis. Após exame de sangue, o infrator foi liberado e irá responder criminalmente por embriaguez ao volante.

A Polícia Militar segue intensificando o patrulhamento para garantir a segurança e o cumprimento da legislação no município.