Polícia Militar prende procurado pela Justiça por lesão corporal em Mogi Guaçu

Homem foi localizado no bairro Monte Líbano durante cumprimento de mandado judicial nesta quarta-feira (22)

A Polícia Militar de Mogi Guaçu prendeu, no final da manhã desta quarta-feira (22), um homem procurado pela Justiça por crime de lesão corporal. Os policiais estavam de posse de um mandado de prisão e se deslocaram até o endereço indicado na ordem judicial, localizado no bairro Monte Líbano.

No local, o indivíduo foi localizado e abordado pela equipe. Durante a revista pessoal, não foi encontrada nenhuma materialidade ilícita em sua posse.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o homem permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.