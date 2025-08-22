Polícia Militar prende suspeito e recupera caminhonete furtada em Mogi Mirim

Veículo havia sido furtado em Poços de Caldas e circulava com placas adulteradas; infrator foi detido após perseguição e tentativa de fuga.

A Polícia Militar prendeu um homem na manhã desta sexta-feira (22) em Mogi Mirim após recuperar uma caminhonete furtada e realizar um cerco na Rodovia SP-147. O veículo havia sido furtado em 20 de agosto em Poços de Caldas (MG) e estava circulando com placas adulteradas.

Durante patrulhamento na Rodovia SP-340, os policiais avistaram um veículo com características semelhantes ao informado, mas com emplacamento diferente e sem queixa registrada. Ainda assim, os militares decidiram realizar a abordagem, momento em que o condutor iniciou fuga, seguindo pela SP-147, sentido Limeira.

Em dado momento, o suspeito entrou na contramão da rodovia e abandonou o veículo ainda em movimento, fugindo por uma área de mata. Com apoio de outras equipes, ele foi localizado e abordado. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas após vistoria, os policiais confirmaram que o veículo era, de fato, o que havia sido furtado, e que estava com placas de outra caminhonete.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Mogi Mirim, onde o suspeito permaneceu preso pelos crimes de receptação, adulteração de sinais identificadores de veículo e desobediência. A caminhonete foi devolvida ao proprietário.