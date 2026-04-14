Polícia Militar realiza duas prisões de procurados pela Justiça em Mogi Guaçu

Ações distintas ocorreram entre domingo e segunda-feira em bairros da cidade

A Polícia Militar realizou duas prisões de indivíduos procurados pela Justiça em ações distintas em Mogi Guaçu, entre a noite de domingo, 12 de abril, e a tarde de segunda-feira, 13.

A primeira ocorrência foi registrada no domingo, por volta das 20h30, durante patrulhamento de Força Tática no bairro Nova Odessa. Os policiais abordaram um homem em atitude suspeita e, após consulta aos sistemas, constataram um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Já na segunda-feira, durante patrulhamento no Jardim Pansani, equipes realizaram a abordagem de um indivíduo em local alvo de denúncias de tráfico de drogas. Apesar de nada de ilícito ser encontrado no momento, a consulta criminal revelou um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, com pena a cumprir de 4 anos, 10 meses e 10 dias.

O suspeito também foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

As ações reforçam o trabalho contínuo das forças de segurança no combate à criminalidade e no cumprimento de ordens judiciais no município.

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