Polícia Militar realiza três prisões em operações distintas na região

Em Mogi Mirim, Itapira e Mogi Guaçu, ações resultaram na captura de criminosos por furto e cumprimento de mandados de prisão

A quarta-feira (20) foi marcada por três ações distintas da Polícia Militar na região, todas resultando em prisões e reforçando o trabalho ostensivo e preventivo realizado pelas equipes.

Furto em Mogi Mirim

Na madrugada, policiais militares patrulhavam a Rua Treze de Maio quando avistaram um homem carregando várias sacolas. Durante a abordagem, descobriram roupas ainda com etiquetas de uma loja da área central. Outra equipe foi ao comércio e constatou que a porta estava arrombada e o interior revirado. O infrator, de 43 anos, foi preso em flagrante e os bens restituídos à proprietária.

Procurado em Itapira

Já pela manhã, em diligências no conjunto de residências Chácara Tainara, policiais localizaram e prenderam um homem com mandado de prisão em aberto. O suspeito chegou a ser confundido com outro investigado por furto em concessionária, mas a verificação no Banco Nacional de Mandados de Prisão confirmou pendências judiciais por extorsão. Ele foi levado ao Plantão Policial e permanece à disposição da Justiça.

Mandado em Mogi Guaçu

Ainda nesta quarta, durante patrulhamento em Mogi Guaçu, policiais identificaram uma mulher procurada pela Justiça por furto. A suspeita, que inicialmente tentou se passar por moradora em manutenção no imóvel, teve seu mandado confirmado via sistema Muralha Digital e COPOM. Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida à Central de Polícia Judiciária da cidade.

As três ocorrências resultaram em prisões, reforçando o trabalho contínuo da PM na segurança da população.