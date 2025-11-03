Polícia Militar recupera geladeira e fogão furtados em Mogi Guaçu

Itens levados de chácara foram localizados no bairro Jardim Novo II; três envolvidos serão investigados por furto e receptação

Na noite de domingo (2), a Polícia Militar de Mogi Guaçu recuperou produtos furtados de uma chácara no município, após ação rápida com base em imagens de monitoramento. O furto havia ocorrido no dia anterior e, com os registros recebidos, a equipe identificou o veículo usado no crime — um automóvel conhecido por circular com sucatas na região.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o responsável pelo veículo em frente à sua residência, no bairro Jardim Novo II. O homem confessou o furto de uma geladeira e um fogão, cometido com a ajuda de um comparsa que também estava no local. Inicialmente, ambos alegaram que haviam vendido os produtos para um depósito de sucatas, mas, ao se dirigirem até o endereço, não encontraram ninguém no local.

No desenrolar da ocorrência, um vizinho dos suspeitos informou à equipe que os dois haviam pedido para guardar os objetos em sua casa. Os itens foram localizados no imóvel e, em seguida, reconhecidos pela vítima.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária. Os produtos foram devolvidos ao proprietário, e os três envolvidos passarão por investigação pelos crimes de furto e receptação.