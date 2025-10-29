Polícia Militar recupera motoneta furtada em Mogi Guaçu e detém homem por receptação

Veículo havia sido furtado em setembro e foi localizado no Jardim Serra Dourada durante patrulhamento policial

Na noite de terça-feira (28), a Polícia Militar de Mogi Guaçu recuperou uma motoneta com queixa de furto durante atendimento a uma ocorrência no bairro Jardim Serra Dourada. O veículo foi localizado em frente a um estabelecimento onde acontecia um evento.

A ação teve início após o COPOM irradiar a informação de que o veículo furtado estaria estacionado no local, sendo conduzido por um único ocupante. Os policiais foram até o endereço e fizeram contato com o responsável pelo evento, que exibiu imagens de câmeras de segurança. Nas imagens, foi possível ver o momento em que o condutor desembarca da motoneta.

Com base nas imagens, os policiais conseguiram localizar e abordar o suspeito. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas ao ser questionado, afirmou que havia adquirido o veículo por R$ 9.000,00.

Após consulta veicular, foi confirmado que a motoneta era produto de furto registrado no dia 9 de setembro de 2025. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde foi arbitrada fiança de R$ 1.500,00, valor que foi pago. O homem responderá em liberdade pelo crime de receptação.

A motoneta foi devolvida à vítima após os procedimentos legais.